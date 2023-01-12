Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi! Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU....
Beklenen kar yağışı sonunda geliyor. Çok sayıda ilde kara kış dönemi başlıyor. Ocak ayı gelmesine rağmen Türkiye yağışsız bir kış geçiriyor. Yüksek basınçtan dolayı yağışa hasret kalan yurdumuzun kaderi ocak ayı sonu gibi değişiyor. İşte 12, 13, 14, 15, 16 Ocak 2023 hava durumu...
12.01.2023 21:37 - Son Güncelleme: 12.01.2023 21:37
12 OCAK 2023 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.