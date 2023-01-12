Başımıza kar yağacak! Meteoroloji tarih verdi! Sonunda geliyor! 12,13, 14, 15, 16 Ocak 2023 HAVA DURUMU....

12 OCAK 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.