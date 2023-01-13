13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları... Sigaraya şoke eden İNDİRİM!
2023 yılıyla birlikte sigaraya zam yapılmıştı. Bu kez de 1 TL'lik indirim uygulandı. İşte yeni sigara fiyatları...
13.01.2023 12:59 - Son Güncelleme: 13.01.2023 13:06
Bir sigara grubu, bazı sigaralarda 1 liralık indirime gitti. İşte 13 Ocak güncel, indirimli sigara fiyatları...
1 GÜN SİGARA İÇMEYİNCE NE OLUR?
1. günün sonunda: Kalp krizi riski 24 saat içinde azalmaya başlıyor. 2. günün sonunda: Tat alma ve koku duyusu 48 saatte artmaya başlıyor. 3. günün sonunda: Sigarayı bırakan kişi nefes darlığı sorununun azalmaya başladığını ve nefes almasının kolaylaştığını 3 gün içinde hissetmeye başlıyor.