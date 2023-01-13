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Haberler Güncel 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları... Sigaraya şoke eden İNDİRİM!

13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları... Sigaraya şoke eden İNDİRİM!

2023 yılıyla birlikte sigaraya zam yapılmıştı. Bu kez de 1 TL'lik indirim uygulandı. İşte yeni sigara fiyatları...

13.01.2023 12:59 - Son Güncelleme: 13.01.2023 13:06
Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

Bir sigara grubu, bazı sigaralarda 1 liralık indirime gitti. İşte 13 Ocak güncel, indirimli sigara fiyatları...

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Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

13 Ocak 2023'ten itibaren bazı sigara fiyatlarında 1 TL indirim yapıldı.

Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

13 OCAK 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

İNCE SİGARALAR 33 ₺ - 35 ₺

SARI FİLTRELİ SİGARALAR 32 ₺

100 GRAM TÜTÜN 55 ₺

Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

2023 en ucuz sigara fiyatı 32 TL'ye inerken en pahalı sigara ise 36 TL olarak belirlendi.

Sigaraya İNDİRİM! 13 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte yeni, güncel sigara fiyatları...

1 GÜN SİGARA İÇMEYİNCE NE OLUR?

1. günün sonunda: Kalp krizi riski 24 saat içinde azalmaya başlıyor. 2. günün sonunda: Tat alma ve koku duyusu 48 saatte artmaya başlıyor. 3. günün sonunda: Sigarayı bırakan kişi nefes darlığı sorununun azalmaya başladığını ve nefes almasının kolaylaştığını 3 gün içinde hissetmeye başlıyor.

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