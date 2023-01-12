BP çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuran yüzlerce kişi bir süredir sonuçları bekliyordu. 12 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan listeye göre 5.000 TL değerinde akaryakıt puan kazanan talihlilerden asil listesinde 10 kişi, yedek listede 10 kişi yer alıyor. 1.000 TL değerinde akaryakıt puan kazanan talihliler listesinde ise asilde 100, yedekte de 9 kişi bulunuyor. İşte BP Çekiliş Sonuçları İSİM LİSTESİ! 12 Ocak 2023 BP Petrolleri Express KAZANAN ASİL - YEDEK TALİHLİLER! İstanbul, Ankara, İzmir...