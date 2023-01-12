BP Çekiliş Sonuçları İSİM LİSTESİ! 12 Ocak 2023 BP Petrolleri Express KAZANAN ASİL - YEDEK TALİHLİLER! İstanbul, Ankara, İzmir...
Bp Petrolleri tarafından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. 1.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL değerinde akaryakıt puan kazanan talihliler belli oldu. 12 Ocak 2023 tarihi itibariyle yayımlanan listeye göre 10.000 TL değerinde akaryakıt puan kazananlardan asil ve yedek talihliler listesinde 2 isim var. İşte BP Çekiliş Sonuçları İSİM LİSTESİ! 12 Ocak 2023 BP Petrolleri Express KAZANAN ASİL - YEDEK TALİHLİLER! İstanbul, Ankara, İzmir...
BP çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuran yüzlerce kişi bir süredir sonuçları bekliyordu. 12 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan listeye göre 5.000 TL değerinde akaryakıt puan kazanan talihlilerden asil listesinde 10 kişi, yedek listede 10 kişi yer alıyor. 1.000 TL değerinde akaryakıt puan kazanan talihliler listesinde ise asilde 100, yedekte de 9 kişi bulunuyor. İşte BP Çekiliş Sonuçları İSİM LİSTESİ! 12 Ocak 2023 BP Petrolleri Express KAZANAN ASİL - YEDEK TALİHLİLER! İstanbul, Ankara, İzmir...
12 OCAK 2023 BP PETROLLERİ EXPRESS KAZANAN ASİL - YEDEK TALİHLİ LİSTESİ!
BP Castrol Çekilişi 10 Ocak 2023 Salı günü saat 10:30'da noter huzurunda yapıldı.
Öte yandan BP Express CocaCola sekiliş sonuçları ise 13 Ocak 2023 Cuma günü açıklanacak. Çekiliş sonucu ilan edildiği anda kazananların listesini Takvim.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz...