Baş Belası tiyatro ekibinden acı haber! Trafik kazasında 3 ölü! Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci sağlık durumu nasıl? Bütün ekip o araçtaydı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan baş sağlığı mesajı...

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy feci kazanın ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."