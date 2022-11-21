HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege kuvvetli fırtınanın etkisi altında kalacak. Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 ile sarı kodlu uyarı geldi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
SARI KOD NEDİR?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
SAAT VERİP, UYARDI
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saat 01.00'da itibaren başlayıp, bugün akşam saat 20.00'a kadar süreceğini belirtti.
FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara'da rüzgarın bugün (20.11.2022) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.
İŞTE `SARI` KODLU UYARI YAPILAN İLLER:
İSTANBUL
AYDIN
BİLECİK
ÇANAKKALE
EDİRNE
İZMİR
KOCAELİ
MANİSA
TEKİRDAĞ
YALOVA
BURSA
DENİZLİ
KIRKLARELİ
KÜTAHYA
MUĞLA
UŞAK