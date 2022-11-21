HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!

Meteoroloji`den gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.