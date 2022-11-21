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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege kuvvetli fırtınanın etkisi altında kalacak. Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 ile sarı kodlu uyarı geldi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

21.11.2022 09:23 - Son Güncelleme: 21.11.2022 09:23
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!

Meteoroloji`den gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!

Meteoroloji yayımladığı haritayla 1 kenti turuncu, 16 kenti de sarı kodla uyardı. İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir`de de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

SAAT VERİP, UYARDI

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece saat 01.00'da itibaren başlayıp, bugün akşam saat 20.00'a kadar süreceğini belirtti.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara'da rüzgarın bugün (20.11.2022) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.

İŞTE `SARI` KODLU UYARI YAPILAN İLLER:

İSTANBUL
AYDIN
BİLECİK
ÇANAKKALE
EDİRNE
İZMİR
KOCAELİ
MANİSA
TEKİRDAĞ
YALOVA
BURSA
DENİZLİ
KIRKLARELİ
KÜTAHYA
MUĞLA
UŞAK

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var! Saat verildi kuvvetli geliyor!

`TURUNCU` KODLU UYARI YAPILAN İL

BALIKESİR

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