Sağanak uzun süre bizimle! Meteoroloji'den 17 ile kritik uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın! 21-28 Kasım 2022 güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Meteoroloji bugün 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte bu hafta için yapılan uyarılar ve güncel hava durumu..
21.11.2022 14:19 - Son Güncelleme: 21.11.2022 14:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.