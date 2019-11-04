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Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen YPG/PKK'nın silah deposunda ABD'ye ait havan topları bulundu!

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG'ye ait büyük silah deposunda ABD'nin havan toplarının da bulunması aradaki iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

04.11.2019 10:45 - Son Güncelleme: 04.11.2019 11:09
Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen YPG/PKK'nın silah deposunda ABD'ye ait havan topları bulundu!

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.

Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen YPG/PKK'nın silah deposunda ABD'ye ait havan topları bulundu!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı.

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Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen YPG/PKK'nın silah deposunda ABD'ye ait havan topları bulundu!

Görüntülenen depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandık yer alıyor.

ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen YPG/PKK'nın silah deposunda ABD'ye ait havan topları bulundu!

DAHA ÖNCE DE ABD MÜHİMMATI BULUNMUŞTU!
Rasulayn'ın güneyinde M4 kara yolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunmuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen YPG/PKK'nın silah deposunda ABD'ye ait havan topları bulundu!

Sandıkların üzerinde ABD devletinin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logolu yazılar görülmüştü.

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