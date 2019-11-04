Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen YPG/PKK'nın silah deposunda ABD'ye ait havan topları bulundu! 04.11.2019 10:55

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG'ye ait büyük silah deposunda ABD'nin havan toplarının da bulunması aradaki iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.