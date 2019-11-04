Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz arazi kıyağı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun; İstanbul Şehir Üniversitesi'ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis ettiği bildirildi. Danıştay 13. Dairesi'nin; 21 Aralık 2018 tarihinde aldığı kararla söz konusu tahsisi iptal ettiği, Halkbank'ın da verdiği krediye teminat gösterilen arazinin artık İstanbul Şehir Üniversitesi'nin elinden çıktığı gerekçesiyle taraflar arası sözleşmeye uygun olarak işlem başlattığı öğrenildi. İşte belgeleriyle bedelsiz arazi kıyağı!
Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine hukuki işlem başlatıldığı, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ait parselin mülkiyetinin Maliye Hazinesi'ne intikal ettiği, söz konusu taşınmazın bundan sonraki süreçte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tasarrufu altında olacağı bildirildi.
Halkbank da; 18 Ekim 2019 tarihinde ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için ilamsız takip başlattı.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE BEDELSİZ ARAZİ TAHSİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
2001 yılında Tekel'in bütün birimleri gibi Cevizli'deki Fabrikası da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamına alındı. İstanbul Şehir Üniversitesi; 2008 yılında Maliye Bakanlığı'ndan buradaki 450 dönümlük arazinin kendisine tahsisini istedi. Ancak söz konusu alanın o dönem henüz Maliye Bakanlığı'nda bulunmaması dikkat çekiyor.
ARAZİNİN MÜLKİYETİ BEDELSİZ OLARAK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE VERİLDİ
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin talebinin ardından söz konusu arazinin kısa bir süre içinde Tekel'in vergi borcu gerekçesiyle Maliye Bakanlığı'na devredilmesi dikkat çekti. Hazine, bu alanın mülkiyetini bedelsiz olarak İstanbul Şehir Üniversitesi'ne verdi.