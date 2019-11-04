Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz arazi kıyağı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE BEDELSİZ ARAZİ TAHSİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

2001 yılında Tekel'in bütün birimleri gibi Cevizli'deki Fabrikası da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamına alındı. İstanbul Şehir Üniversitesi; 2008 yılında Maliye Bakanlığı'ndan buradaki 450 dönümlük arazinin kendisine tahsisini istedi. Ancak söz konusu alanın o dönem henüz Maliye Bakanlığı'nda bulunmaması dikkat çekiyor.