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İşte teröristlerin korkulu rüyası "Bora-12"! Hedefi 12'den vuruyor

Keskin nişancı kursu kapsamında Türkiye'ye gelen Katar polisi, MKEK tesislerinde Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014'te TSK'nin operasyonel birliklerine dağıtılan Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile eğitimden geçti.

04.11.2019 13:06 - Son Güncelleme: 04.11.2019 13:07
İşte teröristlerin korkulu rüyası Bora-12! Hedefi 12'den vuruyor

Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, Katarlı 15 özel harekat polisine "Bora-12 Temel Keskin Nişancı" kursu verildi.

İşte teröristlerin korkulu rüyası Bora-12! Hedefi 12'den vuruyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik grup, iki hafta boyunca alanında uzman eğitmenlerden, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında üretilen ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile eğitim aldı.

İşte teröristlerin korkulu rüyası Bora-12! Hedefi 12'den vuruyor

Silahlar ve Atış Konular Kurul Başkanı Jandarma Yarbay Uğur Efe, AA muhabirine kursla ilgili yaptığı açıklamada, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında keskin nişancı kursu kapsamında iki hafta süreyle kursiyerlere eğitim verildiğini aktardı.

İşte teröristlerin korkulu rüyası Bora-12! Hedefi 12'den vuruyor

Kursiyerlerden memnun olduklarını, çalışmaların verimli geçtiğini belirten Efe, "Kurs süresi boyunca dost ülke Katarlı polislere temel keskin nişancılık esasları, ölçü birimleri, atış psikolojisi yöntemleri, temel balistik esaslar, mühimmat bilgisi, atış sonrası gözetleme, gizlenme, kamuflaj, keşif, meskun mahalde keskin nişancılık eğitimleri verdik." diye konuştu.

İşte teröristlerin korkulu rüyası Bora-12! Hedefi 12'den vuruyor

"Bora-12 gayet başarılı bir silah"
Katarlı Özel Harekat Polisi Hamed Abdullah ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, bundan dolayı Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi.

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