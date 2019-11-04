İşte teröristlerin korkulu rüyası "Bora-12"! Hedefi 12'den vuruyor
Keskin nişancı kursu kapsamında Türkiye'ye gelen Katar polisi, MKEK tesislerinde Ar-Ge çalışmalarına 2008 yılında başlanan ve üretiminin tamamlanmasının ardından 2014'te TSK'nin operasyonel birliklerine dağıtılan Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile eğitimden geçti.
04.11.2019 13:06
- Son Güncelleme: 04.11.2019 13:07
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik grup, iki hafta boyunca alanında uzman eğitmenlerden, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikasında üretilen ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 ile eğitim aldı.
Kursiyerlerden memnun olduklarını, çalışmaların verimli geçtiğini belirten Efe, "Kurs süresi boyunca dost ülke Katarlı polislere temel keskin nişancılık esasları, ölçü birimleri, atış psikolojisi yöntemleri, temel balistik esaslar, mühimmat bilgisi, atış sonrası gözetleme, gizlenme, kamuflaj, keşif, meskun mahalde keskin nişancılık eğitimleri verdik." diye konuştu.
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