Barış Pınarı Harekatı için ilk anket! Destek yüzde kaç çıktı? İşte sonuç

Barış Pınarı Harekatı halktan ne kadar destek görüyor? Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında ne kadar bilgiye sahip? sorularını 2 bin 160 kişi cevapladı. Peki "Gerek olması durumunda destek olmak için operasyona katılır mısınız? Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz?" sorularına ise vatandaş bu cevabı verdi. İşte anket sonuçları...

16.10.2019 11:43 - Son Güncelleme: 16.10.2019 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





