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Barış Pınarı Harekatı için ilk anket! Destek yüzde kaç çıktı? İşte sonuç

Barış Pınarı Harekatı halktan ne kadar destek görüyor? Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında ne kadar bilgiye sahip? sorularını 2 bin 160 kişi cevapladı. Peki "Gerek olması durumunda destek olmak için operasyona katılır mısınız? Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz?" sorularına ise vatandaş bu cevabı verdi. İşte anket sonuçları...

16.10.2019 11:43 - Son Güncelleme: 16.10.2019 11:43
Barış Pınarı Harekatı için ilk anket! Destek yüzde kaç çıktı? İşte sonuç

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'yi birleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı için ilk anket! Destek yüzde kaç çıktı? İşte sonuç

Areda Survey'in anketinden, harekata yüzde 76 oranında destek çıktı. Halkın yüzde 77,2'si harekatın başarılı olacağını söylerken, yarısı geç bile kalındığını söylüyor.

Barış Pınarı Harekatı için ilk anket! Destek yüzde kaç çıktı? İşte sonuç

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, ankete 2 bin 160 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 73,3'ü harekatı 'savaş' değil 'terörle mücadele' olarak tanımlıyor.

Barış Pınarı Harekatı için ilk anket! Destek yüzde kaç çıktı? İşte sonuç

Operasyonla iç güvenliğin sağlanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 74,5 olurken, katılımcıların yüzde 67,9'u hedefin PKK, yüzde 20,3'ü ABD olduğunu ifade ediyor.

Barış Pınarı Harekatı için ilk anket! Destek yüzde kaç çıktı? İşte sonuç

Harekatı yüzde yüzde 46,5 'geç kalınmış', yüzde 28,8 'tam zamanında' buluyor.

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