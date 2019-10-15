Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...

Barış Pınarı Harekatı kapsamında yoğun ateş altına alınan Rasulayn'daki terör hedefleri çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından tam isabetle yerle bir ediliyor. TSK tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda insansız hava araçları da önemli rol oynuyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullandığı ve kullanmaya devam edeceği yerli ve milli silahlar...

15.10.2019 20:52 - Son Güncelleme: 15.10.2019 21:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





