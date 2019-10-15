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Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...

Barış Pınarı Harekatı kapsamında yoğun ateş altına alınan Rasulayn'daki terör hedefleri çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından tam isabetle yerle bir ediliyor. TSK tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda insansız hava araçları da önemli rol oynuyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullandığı ve kullanmaya devam edeceği yerli ve milli silahlar...

15.10.2019 20:52 - Son Güncelleme: 15.10.2019 21:06
Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor.

Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...

PKK/YPG hedeflerini tam onikiden vurarak imha eden ÇNRA'lar, art arda ateşlenen roketlerle de dosta güven düşmana korku salıyor. ÇNRA ile Rasulayn'daki terör hedeflerine yapılan atışlar, İHA kameraları tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...

80 saniyede 40 roket atış kapasiteli ÇNRA'lar, art arda yapılan atışlar esnasında etrafa saçılan ışıklarla da bölge halkının ilgisini çekti.

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Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...

ROKETSAN'ın geliştirdiği T-122 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), 16-40 kilometre menzilde, gece-gündüz her türlü hava ve arazi şartında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayabiliyor.

Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar...
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