Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor! İşte operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar
Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör hedeflerini tam isabet vurmasında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde yararlanılan Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullandığı yerli ve milli silahlar...
16.10.2019 12:08
- Son Güncelleme: 16.10.2019 12:08
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