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Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor! İşte operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör hedeflerini tam isabet vurmasında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde yararlanılan Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullandığı yerli ve milli silahlar...

16.10.2019 12:08 - Son Güncelleme: 16.10.2019 12:08
Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor! İşte operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor! İşte operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da terör hedeflerini tam isabet vuruyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor! İşte operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar

Harekatın henüz ilk dakikalarından itibaren Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör hedeflerini yoğun ateş altına alan TSK, tam isabet atışlarla hızlı sonuçlar aldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor! İşte operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar

TSK'nın bu harekatta da en önemli vurucu güçlerinden biri ise T-155 Fırtına obüsleri oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor! İşte operasyonda kullanılan yerli ve milli silahlar

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği, daha önce "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında yararlanılan T-155 Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla YPG/PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

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