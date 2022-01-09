Bakanlıktan son dakika açıklama geldi yarın başlıyor! Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde...
Kimliklerde yeni dönem 10 Ocak'ta başlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde nüfus müdürlerinden yapılacak.
Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını oluşturan T.C Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine 50 ilde başlanıyor. Nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılacak. Türkiye'de bankacılık ve e-Devlet uygulamaları ve daha birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi. Vatandaşlar T.C Kimlik kartlarına e-İmza yüklemesi yaptıktan sonra işlemlerini hızlı bir şekilde online olarak yapabilecek. Yeni nesil kimlik kartı hem sürücü belgesi olarak kullanılabecek hem de -İmza olarak... İşte detaylar...
e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.