11-12-13 Ocak hava durumu: Meteoroloji gün ve saat vererek duyurdu! İstanbul kar yağışı asıl o gün etkisini gösterecek ve cuma gününden itibaren
Ocak ayının ortalarına adım adım yaklaşırken ülkemizin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizdeki son durumu değerlendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ilde yaşayan vatandaşları uyardı. Alınan son bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği bildirildi. Ayrıca İstanbul ve Ankara için bu hafta kar uyarısı da yapıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor.
İstanbul kar yağışı ne zaman sorusu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün ve saat vererek uyarıda bulundu! Asıl gün etkisini gösterecek ve cuma gününden itibaren... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftayla birlikte yeni hava durumu raporunu açıkladı. Birçok ilimiz için uyarıda bulunan Meteoroloji sıcaklıkların salı gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini ifade ederken İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıca 14 il için de sarı kod ikazında bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor.