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Sarıkamış şehitleri anıldı! Türkiye Kars Sarıkamış'ta "Şühedanın İzinde" yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı

AA
09.01.2022 14:16 - Son Güncelleme: 09.01.2022 14:35
Sarıkamış şehitleri anıldı! Türkiye Kars Sarıkamış’ta Şühedanın İzinde yürüdü

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

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Sarıkamış şehitleri anıldı! Türkiye Kars Sarıkamış’ta Şühedanın İzinde yürüdü

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanında buluştu.

Sarıkamış şehitleri anıldı! Türkiye Kars Sarıkamış’ta Şühedanın İzinde yürüdü

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıkamış şehitleri anıldı! Türkiye Kars Sarıkamış’ta Şühedanın İzinde yürüdü

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kolordu komutanları, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı.

Sarıkamış şehitleri anıldı! Türkiye Kars Sarıkamış’ta Şühedanın İzinde yürüdü

Mehmetçik, toplanma alanı çevresindeki dağlarda dev Türk bayrakları açtı, fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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