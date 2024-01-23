Bakanlık yakın takibe aldı! Düşük havale, başka hesaba EFT mercek altında!

1 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyanı için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, 4.5 milyon konutu analiz ettiklerini açıklarken lüks dairelerin beyannameleri de güncellenmeye başladı. Tapu, belediyeler ve bankalarda alınan bilgilerle konut envanteri yenilenirken, artık vergisini gizleyen ev sahipleri daha kolay tespit ediliyor.

2 Kiracısı olan ev sahiplerinin mart ayında beyannamesini ilgili vergi dairesine vermesi gerekiyor. Düşük havale veya bir başka hesaba para gönderme konusu da izleniyor. Vergi tutarının iki katı birinci derece usulsüzlük cezası kesilecek. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik gösteren bu yıl için 33 bin lira olan istisnadan da yararlanamayacak.