31 üründe fiyatlar dibi buldu! Tarım Kredi 21-26 Ocak 2024 FİYAT LİSTESİ az önce yayımlandı! Peynir, yumurta, un...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 21-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan özel indirimlerle müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Bu kampanya döneminde, marketlerde bulunan pek çok üründe önemli indirimler mevcut. Bu fırsatlardan yararlanmak için belirtilen tarih aralığını kaçırmamak büyük önem taşıyor. İşte, Tarım Kredi Marketlerindeki indirimli ürünlerin listesi...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine yepyeni bir indirim kampanyası ile 'Hoş Geldin 2024' diyor. 20-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak bu özel kampanya ile birlikte, birbirinden avantajlı indirimler ve cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ocak ayına özel güncel indirimli ürünler listesini az önce müşterileriyle paylaştı. Tarım Kredi Market Seçili ürünlerde yapılan indirimlerle birlikte, alışveriş keyfinizi daha ekonomik hale getirecek birçok fırsat sunuyor. İşte 20-26 Ocak 2024 indirimli ürünler kataloğu...
BEYAZ PEYNİR 112,90 TL
YUMURTA 52,50 TL