31 üründe fiyatlar dibi buldu! Tarım Kredi 21-26 Ocak 2024 FİYAT LİSTESİ az önce yayımlandı! Peynir, yumurta, un...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine yepyeni bir indirim kampanyası ile 'Hoş Geldin 2024' diyor. 20-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak bu özel kampanya ile birlikte, birbirinden avantajlı indirimler ve cazip fırsatlar sizleri bekliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ocak ayına özel güncel indirimli ürünler listesini az önce müşterileriyle paylaştı. Tarım Kredi Market Seçili ürünlerde yapılan indirimlerle birlikte, alışveriş keyfinizi daha ekonomik hale getirecek birçok fırsat sunuyor. İşte 20-26 Ocak 2024 indirimli ürünler kataloğu...