AK Parti'nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...

31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti, adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını da ilan etmişti. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen törenle Ankara'nın ilçe adayları da açıklandı. İşte Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam ve diğer Ankara ilçelerinin belediye başkan adayları...