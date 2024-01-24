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AK Parti'nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...

31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti, adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını da ilan etmişti. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen törenle Ankara'nın ilçe adayları da açıklandı. İşte Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam ve diğer Ankara ilçelerinin belediye başkan adayları...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 12:29 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:00
AK Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ilçelerinin ilan edilmesinin ardından bugün Ankara ilçelerini de açıkladı.

AK Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam... 2

Erdoğan, açıklamasında "Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

▶️ Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam... 3

İşte Ankara'nın 25 ilçedeki adayları

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