Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden tek tek ifşalamaya devam ediyor. "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere 2 farklı başlıkta yayımlanan liste güncellendi. 5 Aralık tarihli listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez, zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.
ZEYTİNYAĞI YERİNE TOHUM YAĞI
Listede çok sayıda firmanın zeytinyağı diye tohum yağı sattığı tespit edildi.
%100 dana eti kullandığını iddia eden "Hambaloğlu" adlı markanın ışıl işlem görmüş piliç sucukta "mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanması dikkat çekti.
Listedeki firmalarla ilgili bir detay da oldukça ilginçti. Çok sayıda firmaların sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden de satış yaptığı görüldü.
İŞTE 5 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
Hambaloğlu Sucuk
Öğütler Tam Yağlı Kaşar Peyniri
Helvacı Sabri Üzüm Pekmezi
Zeytinova-Naturel Sızma Zeytinyağı
Özgü Bursa Trilye - Naturel Sızma Zeytinyağı
Birlik Vakıf- Naturel Sızma Zeytinyağı
Gemlik Körfez- Taş Baskı Naturel Sızma Zeytinyağı
Saray Bahçesi- Naturel Sızma Zeytinyağı
Asoss- Naturel Sızma Zeytinyağı
Fevzi Deniz
Erkan Coşkun
Mualla Zengin
Yılmaz Erbatu-Çoban Yıldızı Kokoreç Salonu
Aydan Kül
Müşteba Aslandoğan-Esnaf Lokantası
İsmail Turan
Meliha Altınsoy
Turan Hızlı
Şükrü Özdemir
Tunce Baharat- Köri