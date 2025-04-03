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Bakan Kurum bakırcı ustasının hikayesiyle CHP’nin boykotuna tepki gösterdi
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Bakan Kurum bakırcı ustasının hikayesiyle CHP'nin boykotuna tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 14:08 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 14:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'nin boykot çağrılarına Malatya'da devam eden Bakırcılar Çarşısı inşaatı ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül'ün hikayesini paylaşarak tepki gösterdi. Bakan Murat Kurum, "Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var" ifadelerini kullandı.

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