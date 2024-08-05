Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Badr Abdellaty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısı nı ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.

TÜRKİYE VE MISIR HEYETLERİ

Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan daha sonra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için ele alınacak ortak çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.