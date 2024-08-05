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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Badr Abdellaty ile görüştü

Bazı önemli temaslar için Mısır'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ardından Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 16:21 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:54
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Badr Abdellaty ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.

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Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısırlı mevkidaş ile önemli görüşme

Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan daha sonra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için ele alınacak ortak çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

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İkili görüşmenin Bakan fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdellaty ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konularının yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgede atan gerilimin durdurulmasına yönelik çabalar ele alındı.

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