Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Havelsan'da inceleme! Hedefi tek atışta vurdu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havelsanda incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Havelsanın tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu, tam uçuş simülatöründe İstanbul üzerinde kısa bir uçuş gerçekleştirdi .
27.02.2021 11:30
- Son Güncelleme: 27.02.2021 11:37
Savunma sanayinin önemine vurgu yapan Akar, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz, istenilen, parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir ambargodan, tahditten bahsedilmiyor ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor." diye konuştu.