Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...

BAKAN KOCA AÇIKLADI: VAKA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.



Bakan Koca açıklamasında, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

