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Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...

1 Mart 2021 Pazartesi itibari ile yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye'de şehirler kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrıldı. Bu kapsamda kırmızı ve turuncu listede bulunan illerde kısıtlama devam edecekken, sarı listedeki şehirlerimizde kısmi kısıtlama uygulanacak. Mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Son karar, 1 Mart Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

26.02.2021 22:01 - Son Güncelleme: 26.02.2021 22:26
Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...

Kovid-19 vakalarını düşürmeyi başaran Türkiye, 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...

İlleri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, hazırladığı listeyi hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.

Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...

BAKAN KOCA AÇIKLADI: VAKA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...

Geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan iller

Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...

Geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok azalan iller