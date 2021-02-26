Hangi illerde kısıtlama kalkacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşme ne zaman olacak? İşte il il o liste...
1 Mart 2021 Pazartesi itibari ile yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye'de şehirler kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrıldı. Bu kapsamda kırmızı ve turuncu listede bulunan illerde kısıtlama devam edecekken, sarı listedeki şehirlerimizde kısmi kısıtlama uygulanacak. Mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Son karar, 1 Mart Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...
BAKAN KOCA AÇIKLADI: VAKA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.
Bakan Koca açıklamasında, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.