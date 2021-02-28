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Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller!

Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Mart itibarıyla gevşetileceği Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanmıştı. Erdoğan normalleşmenin kademe kademe olacağını açıklamış, önceliğin koronavirüs vaka yoğunluğunun az olduğu illerin olacağını ifade etmişti. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller…

28.02.2021 08:53 - Son Güncelleme: 28.02.2021 09:37
Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller!

Koronavirüs ile geçen yaklaşık bir yılın ardından, Türkiye salgınla mücadelesinde 1 Mart itibarıyla yeni bir viraja girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Kabine, hayatın her alanına damgasını vuran salgın tedbirleriyle ilgili kritik kararlara imza atacak.

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Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller!

Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler çerçevesinde "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.

Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller!

Normalleşme adımları kapsamında yeni bir vaka pikine meydan vermeyecek önlemlerle ilk etapta yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek.

Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller!

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35'in altında kalan orta ve düşük risk grubundaki 30 il ve bu illerde yaşayan yaklaşık 24 milyon nüfus, normalleşmeye en yakın konumda.

Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller!

Salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemi çerçevesinde il valilikleri ve hıfzıssıhha kurullarının el rehberi olacak kararlar için gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Başta gıda sektörü olmak üzere ticari işletmeler normalleşme kapsamında faaliyetlerine yeniden başlamayı umut ederken, daha önce 1 Mart itibarıyla başlayacağı duyurulan, Türkiye genelinde ilkokulların tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitim uygulaması için de yine kabinenin kararları belirleyeceği olacak.