Normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller!
Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Mart itibarıyla gevşetileceği Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanmıştı. Erdoğan normalleşmenin kademe kademe olacağını açıklamış, önceliğin koronavirüs vaka yoğunluğunun az olduğu illerin olacağını ifade etmişti. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte 1 Mart'ta normalleşmeye en yakın iller…
Salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemi çerçevesinde il valilikleri ve hıfzıssıhha kurullarının el rehberi olacak kararlar için gözler yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Başta gıda sektörü olmak üzere ticari işletmeler normalleşme kapsamında faaliyetlerine yeniden başlamayı umut ederken, daha önce 1 Mart itibarıyla başlayacağı duyurulan, Türkiye genelinde ilkokulların tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitim uygulaması için de yine kabinenin kararları belirleyeceği olacak.