Katil İsrail Şifa Hastanesi’ni patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi! Doktorlar yaşadıklarını anlattı! DSÖ Şifa Hastanesi’ni ‘ölüm bölgesi’ ilan etti

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı sistematik soykırım giderek arttı. Hamas'ı bahane ederek Şifa Hastanesi'ni basan İsrail ordusu sivillerin sığındığı en büyük sağlık kompleksini tahrip etti. Baskın sırasında yaşananlara bizzat şahit olan bir diğer doktor da, "İsrail askerlerinin Şifa Hastanesinde bulunan insanlara çok kötü davrandığını, hastaneden çıkmaları için hastaların üzerine sıcak hava püskürttüklerini, bazı hastane odalarını patlayıcılarla tahrip ettiklerini" dile getirdi. Öte yandan DSÖ, Şifa Hastanesi'ni ölüm bölgesi olarak ilan etti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesine düzenlediği baskının ardından zorla tahliye edilen doktorlar, karşılaştıkları manzara ve yaşadıklarını anlattı.
Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden zorla tahliye edilen ve İsrail bombardımanından kaçıp şehrin kuzeyinden ve merkezinden güneyine doğru ilerleyen yüzlerce yerlerinden edilmiş sivil halkla birlikte yola koyulan doktorlar ve hastalar, sonunu bilmedikleri zorlu bir yolculuğa başladı.