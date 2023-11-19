Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni detay! İtirafçı Ahmet Gün her şeyi ifşa etti! 80 milyonluk satışa 45 milyonluk fatura

Kara para aklama skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan avukat Ahmet Gün, ifadesinde her şeyi itiraf etti. Bir ayda 80 milyon TL'lik satış yapıldığını ancak 45 milyon lira satış faturası kesildiğini söyledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.