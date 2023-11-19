Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni detay! İtirafçı Ahmet Gün her şeyi ifşa etti! 80 milyonluk satışa 45 milyonluk fatura

Kara para aklama skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan avukat Ahmet Gün, ifadesinde her şeyi itiraf etti. Bir ayda 80 milyon TL'lik satış yapıldığını ancak 45 milyon lira satış faturası kesildiğini söyledi.