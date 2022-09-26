BAĞCILAR’DA CİNAYET VİDEOSU KAN DONDURDU! Ali Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasta mı, hastalığı ne? Ali Sayan’ın annesi Havva Sayan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir önceki gün evlat vahşeti yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Sayan annesini önce bıçakladı daha sonra kafasını kesip balkondan aşağı attı. Bakırköy başsavcılığının talebi üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından olaya ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verildi. Peki Ali Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasta mı, hastalığı ne? Ali Sayan'ın annesi Havva Sayan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?