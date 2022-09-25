HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı
Türkiye geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasının etkisindeyken hafta sonu güneşli havayla karşılaştı. Hal böyle olunca yeni hafta için vatandaşlar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkların artacağı ancak haftanın ortasından itibaren çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde hava sıcaklıkların artacağı ancak haftanın ortasından itibaren çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Başta İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın 1-2 gün boyunca sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artarak mevsim normalleri civarına çıkacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu