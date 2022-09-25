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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

Türkiye geçtiğimiz hafta soğuk hava dalgasının etkisindeyken hafta sonu güneşli havayla karşılaştı. Hal böyle olunca yeni hafta için vatandaşlar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkların artacağı ancak haftanın ortasından itibaren çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

25.09.2022 23:44 - Son Güncelleme: 25.09.2022 23:44
HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde hava sıcaklıkların artacağı ancak haftanın ortasından itibaren çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

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HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

Başta İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın 1-2 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artarak mevsim normalleri civarına çıkacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Güneşi görüp aldanmayın sağanak geliyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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