Ayşenur Ezgi Eygi'yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Keskin nişancı tüfeği ile mi vurdular?

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Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü ifade eden Pollack, "İsrail'in Beyta topraklarında Filistinlilerden gasbederek inşa ettiği Evyatar isimli kaçak yerleşim birimini protesto etmek üzere Beyta'ya gittik." dedi.





