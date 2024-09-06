Ayşenur Ezgi Eygi'yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Keskin nişancı tüfeği ile mi vurdular?

İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi başında vurarak vahşice katletti. Skandal olaya tepkiler yağarken, olayın görgü İsrailli aktivist Jonathan Pollack dehşet anlarını tek tek anlattı. Öte yandan Filistin makamlarının Kudüs Başkonsolosluğumuza ilettiği bilgilere göre, Ayşenur Ezgi Eygi, keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabilir. İşte kan donduran olayın tüm detaylar...
İsrailli aktivist Jonathan Pollack, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin hedef alınarak vurulduğunu belirtti.
Görgü tanığı İsrailli aktivist Pollack, Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta beldesinde katıldığı gösteride öldürüldüğü anları anlattı.