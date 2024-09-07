Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i yalanladı! CHP'yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi... Tüzük kurultayında 'fısır fısır' korku iklimi

"Kemal Kılıçdaroğlu tüzük kurultayına neden katılmadı?" birçok kişinin merak ettiği bu soruya birinci ağızdan yanıt geldi. CHP'nin sabık lideri partisinin mevcut yönetimine kızgın ve kırgın olduğu için kurultaya katılmadığını duyurdu. "Bana tüzük taslağı gece yarısı iletildi. Kimse de bana sormadı" diyerek sitemlenen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de yalanladı. Öte yandan Kemalciler 6 maddelik itiraz bildirisi ile Genel Merkez'e baş kaldırdı. Kendini baskı altında hisseden Kılıçdaroğlu'na sadık delegelerin kurultay salonunda 'fısır fısır' konuşmaları ise korku iklimini açık etti.