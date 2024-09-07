Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i yalanladı! CHP'yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi... Tüzük kurultayında 'fısır fısır' korku iklimi

Partinin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu davetli olduğu kurultaya katılmadı. Bunun üzerine halefi Özgür Özel talimat verip Kılıçdaroğlu'nun ismini koltuktan söktürdü.

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KILIÇDAROĞLU KIZGIN... NEDEN KATILMADIĞI BELLİ OLDU



Kılıçdaroğlu ise CHP'nin mevcut yönetimine kızgın olduğu için tüzük kurultayına katılmadığını duyurdu.

