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Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i yalanladı! CHP'yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi... Tüzük kurultayında 'fısır fısır' korku iklimi

"Kemal Kılıçdaroğlu tüzük kurultayına neden katılmadı?" birçok kişinin merak ettiği bu soruya birinci ağızdan yanıt geldi. CHP'nin sabık lideri partisinin mevcut yönetimine kızgın ve kırgın olduğu için kurultaya katılmadığını duyurdu. "Bana tüzük taslağı gece yarısı iletildi. Kimse de bana sormadı" diyerek sitemlenen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de yalanladı. Öte yandan Kemalciler 6 maddelik itiraz bildirisi ile Genel Merkez'e baş kaldırdı. Kendini baskı altında hisseden Kılıçdaroğlu'na sadık delegelerin kurultay salonunda 'fısır fısır' konuşmaları ise korku iklimini açık etti.

Özel Haber takvim.com.tr Özel Haber
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 09:16 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 09:21
Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i yalanladı! CHP’yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi... Tüzük kurultayında ’fısır fısır’ korku iklimi 1

CHP'nin Ankara'daki tüzük kurultayı olaylara sahne oldu.

Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i yalanladı! CHP’yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi... Tüzük kurultayında ’fısır fısır’ korku iklimi 2

Partinin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu davetli olduğu kurultaya katılmadı. Bunun üzerine halefi Özgür Özel talimat verip Kılıçdaroğlu'nun ismini koltuktan söktürdü.

Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i yalanladı! CHP’yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi... Tüzük kurultayında ’fısır fısır’ korku iklimi 3

KILIÇDAROĞLU KIZGIN... NEDEN KATILMADIĞI BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu ise CHP'nin mevcut yönetimine kızgın olduğu için tüzük kurultayına katılmadığını duyurdu.

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