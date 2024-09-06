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İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! Başkan Erdoğan'dan başsağlı mesajı: İsrail hesap verecek

İsrail işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine saldırı düzenledi. İsrail’in Nablus’un Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye saldırdığı bilinirken saldırıda Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivistin şehit olduğu bildirildi. Şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi için başsağlığı mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz” denildi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 20:31
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlı mesajı: İsrail hesap verecek

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Gazze'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları da artıran İsrail askerleri, Nablus kentinde işgal karşıtı gösteriye gerçek mermilerle saldırdı. İsrail saldırısında Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist şehit oldu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi) Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" denildi.

Ayşenur Ezgi EygiAyşenur Ezgi Eygi

İSRAİL ASKERLERİ GERÇEK MERMİ İLE SALDIRDI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye saldırdı.

TÜRK AKTİVİST BAŞINDAN VURULDU

Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist'in İsrail saldırısında başından vurulduğu ve şehit olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Eygi'nin naaşı, Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi için başsağlığı mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, İsrail'in hesap vereceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."



DIŞİŞLERİNDEN SERT TEPKİ

DIşişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin, "Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD vatandaşı Türk insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin "derin rahatsızlık duyduklarını" ve "İsrail'den olayı soruşturmasını" istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap verdi.

Sözcü Savett, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik."

ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

"SUÇLULAR HESAP VERMELİ"
BM, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesi kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı ve suçlular hesap vermeli" ifadelerini kullandı..

Bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik yaptığı paylaşımında, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

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