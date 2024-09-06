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Türkiye'de nüfusu birçok ilden fazla olan bazı ilçeler, il olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. TÜİK'in son verilerine göre, bu ilçeler sadece nüfuslarıyla değil, ekonomik ve sosyal yapılarıyla da öne çıkıyor. İl olma beklentisi artan bu bölgeler, güçlü demografik yapılarıyla dikkat çekiyor. Peki, hangi ilçeler il olma yolunda ilerliyor? İşte il olma ihtimali en yüksek ilçeler ve detaylar...