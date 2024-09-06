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Türkiye'nin il haritası güncelleniyor! İşte il olabilecek ilçeler

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler tek tek sıralandı. Türkiye'nin 82, 83, 84, 85 plaka kodlarını alma ihtimali en yüksek ilçeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikler nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik faktörlerine bakılan liste haberimizde...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 20:10 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 20:13
Türkiye’nin il haritası güncelleniyor! İşte il olabilecek ilçeler 1

Türkiye'de nüfusu birçok ilden fazla olan bazı ilçeler, il olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. TÜİK'in son verilerine göre, bu ilçeler sadece nüfuslarıyla değil, ekonomik ve sosyal yapılarıyla da öne çıkıyor. İl olma beklentisi artan bu bölgeler, güçlü demografik yapılarıyla dikkat çekiyor. Peki, hangi ilçeler il olma yolunda ilerliyor? İşte il olma ihtimali en yüksek ilçeler ve detaylar...

Türkiye’nin il haritası güncelleniyor! İşte il olabilecek ilçeler 2

Tuzla

Türkiye’nin il haritası güncelleniyor! İşte il olabilecek ilçeler 3

Büyükçekmece

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