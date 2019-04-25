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AYM'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nden dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan da katıldı

Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi.

25.04.2019 11:26 - Son Güncelleme: 25.04.2019 11:28
AYM'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nden dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan da katıldı

Törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.

AYM'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nden dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan da katıldı

Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (solda) da katıldı.

AYM'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nden dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan da katıldı

Törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Refah Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile tokalaştı.

AYM'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nden dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan da katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

AYM'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nden dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan da katıldı

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbet etti.

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