Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 OGM 5000 memur alımı şartları belli oldu mu?

OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 5000 personel alımının hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, personel alımı için çalışmaların sürdüğü, uygulama süreci için yakın bir tarihte ilana çıkılacağı bildirildi.

Başvuru ve sınav ile ilgili yeni bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğine eklenecektir.