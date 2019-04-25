Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 OGM 5000 memur alımı şartları belli oldu mu?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5000 personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Orman Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin personel alımı yapılacağının bildirilmesinin ardından vatandaşlar başvuru tarihini beklemeye başladı. Peki, OGM 5000 personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar belli oldu mu?
Orman Genel Müdürlüğü'ne 5000 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne 5000 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? OGM 5000 memur alımı için şartlar belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...
OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 5000 personel alımının hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, personel alımı için çalışmaların sürdüğü, uygulama süreci için yakın bir tarihte ilana çıkılacağı bildirildi.
Başvuru ve sınav ile ilgili yeni bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğine eklenecektir.
"Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır. Personel tercihleri için uygulama süreci yakın bir tarihte ilan edilecektir."