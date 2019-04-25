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AYM'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü'nden dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan da katıldı

25.04.2019 13:32

Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi.


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