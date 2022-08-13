Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! Avrupa dil şartsız binlerce işçi arıyor! İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...
Koronavirüs salgınında çalışanlarını işten çıkaran Avrupa havalimanları yaşanan kaosu bitirmek için harıl harıl eleman arıyor. Hatta artık Türk kariyer sitelerinde ilanlar çıkıyor. Lise mezunu bagaj görevlisi arayan havalimanları, Almanca dilbilgisi dahi istemiyor. Peki, Avrupa işçi alımı başvuru şartları neler? Avurpa işçi alımı başvuru ne zaman? İşte merak edilenler...
13.08.2022 16:04 - Son Güncelleme: 13.08.2022 16:04