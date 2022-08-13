Türkiye siyasetine AK Parti damgası! Başkan Erdoğan’ın liderliğinde millete hizmetin 21. yılı

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen yaptığı reformlarla ve girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" Türkiye'nin 39. partisi olarak "Adalet ve Kalkınma Partisi - AK Parti" adıyla Türk siyaset tarihinde 21 yıl önce yerini aldı.