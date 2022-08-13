Türkiye siyasetine AK Parti damgası! Başkan Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmetin 21. yılı
"Erdemliler Hareketi", Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak "AK Parti" adıyla 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesindeki yerini aldı. Aynı gün parti kurucularının yer aldığı programda, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullanan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında oy birliğiyle genel başkan seçildi. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki ilk seçim sınavından, yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti kurucuları ve AK noktalardaki partililere mektup gönderdi.
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen yaptığı reformlarla ve girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" Türkiye'nin 39. partisi olarak "Adalet ve Kalkınma Partisi - AK Parti" adıyla Türk siyaset tarihinde 21 yıl önce yerini aldı.
İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine parti kuruluşuna ait dilekçenin 14 Ağustos 2001'de verilmesiyle başlayan AK Parti döneminin ilk işaretleri, kurucu üyeler ve partiyi destekleyen bağımsız milletvekillerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen programda verildi.
Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.