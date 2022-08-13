7.110 TL maaşla İŞKUR kamu temizlik görevlisi arıyor! KPSS şartsız 18-60 yaş arası kamu personeli alımı!
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nükleer düzenleme kurumu tarafından paylaşılan ilanla 11 sürekli kamu işçisi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, temizlik işçisi personel alımı şartları neler? Temizlik işçisi personel alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapmak üzere İŞKUR aracılığı ile stihdam edilmek üzere sürekli işçi olarak 15 adet temizlik görevlisi alımı ilanını görenler konu hakkında detayları araştırıyor. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler başvuru şartlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte merak edilen tüm detaylar...
TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden Nihraç edilmemiş olmak.
7. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.