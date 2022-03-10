Aybar fırtınası etkisini artırdı İstanbul için yeni kar uyarısı geldi! İşte yoğun yağacağı gün!
Meteoroloji, AKOM ve Valilik İstanbul için Aybar fırtınası hakkında uyarılarda bulunmuştu. Sabah saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı ile Aybar fırtınası etkisini artırdı. Gelen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Peki İstanbul'daki kar yağışı hangi gün yoğunlaşacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA DUYURDU
Gelen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.
İSTANBUL'DA AYBAR FIRTINASI
İstanbul'da etkisini gösteren Aybar Kar Fırtınası her geçen saat biraz olsun etkisini arttırmaya başladı.
İstanbul'da zaman zaman etkisini arttıran Aybar Kar fırtınası nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadılar. Fırtına şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yolda yürüyen vatandaşlar kar fırtınası nedeniyle önünü göremez hale geldiler. Yoğun kar yağışı İstanbul'da gün boyu etkisini devam ettirdi.
Yağan yoğun kmarla birlikte hava sıcaklığında da önemli derecede düşüş yaşandı. Zaman zaman sıcaklık eksi bire kadar düştü. Hem kar hem de soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiledi.
BU GÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Akşama doğru kar kalınlığı 15 santimi geçecek demektir. Kar yağışı tahmin ettiğimiz şekilde yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğleye doğru yoğunluk azalacaktır. Öğleden sonra daha da yoğunlaşarak devam edecek. Yarın çok daha yoğun olarak devam edecek. 1 hafta öncesinden bu yayınları yaptık ve tedbirler de alındı. Eğer tedbirlerimizi almazsak afete dönüşüyor. 1987 gibi mi deniyor. Dün dündür, bugün bugündür. Kalp hastaları olanlar için çok tehlikeli, onlar kesinlikle dışarı çıkmasınlar. Kalp krizini tetikler. Tedbirlerin hepsi alınmış durumda, iyi oldu bu başlangıç. Yarın daha yoğunlaşacak. Önemli olan yarın akşamı atlatmak" dedi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah Trakya ile güneydoğu kesimlerinde, gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.