Aybar fırtınası etkisini artırdı İstanbul için yeni kar uyarısı geldi! İşte yoğun yağacağı gün!

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA DUYURDU

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.