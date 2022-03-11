Balık tutan da var Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada yüzen de! İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir yanda çile varken bir yanda ise karın keyfini çıkartan vatandaşlar vardı. Karlı havayı fırsat bilen İstanbullular balık da tuttu boğazın serin sularında da yüzdü. işte Megakent İstanbul'dan kar manzaraları.
İstanbul'da soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Anadolu Yakası ilçelerinde de yoğun kar yağışı sürüyor. İstanbul'un cadde ve sokakları beyaza büründü.
Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen, 'Sarayburnu Fatihleri' adını verdikleri bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize atladı. Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada boğazda yüzen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
"ALIŞKANLIĞI OLMAYAN İNSANLARA TAVSİYE ETMİYORUZ"
Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, "Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır" diye konuştu.
İstanbul'da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı Galata Köprüsü ve çevresinde de etkili oldu.
Galata Köprüsü'nde bazı vatandaşlar şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden oltalarıyla balık tuttu.