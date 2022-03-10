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Dünyanın gözü Antalya'daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov'a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?

Dünya Antalya'daki Rusya - Ukrayna zirvesine kilitlenmiş durumdayken iki ülkenin de Dışişleri Bakanlarından önemli açıklamalar geldi. Türkiye'nin öncülük ettiği zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusu yöneltildi. İşte Lavrov'un yanıtı

10.03.2022 14:20 - Son Güncelleme: 10.03.2022 14:49
Dünyanın gözü Antalya’daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov’a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve çatışmaların tamamen sona ermesi için en ciddi girişimin yaşandığı günde tarafların dışişleri bakanlarından önemli açıklamalar geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği Antalya'da savaşın seyri açısından sıcak saatler yaşanıyor.

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Dünyanın gözü Antalya’daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov’a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?

Türkiye'nin öncülük ettiği ve savaşın taraflarından en üst düzey görüşmesinin gerçekleştiği zirvenin ardından soruları cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Hamile kadınların olduğu iddia edilen doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu yanıtladı. İşte Lavrov'un son dakika açıklamaları;

Dünyanın gözü Antalya’daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov’a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?

"Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor" diyen Lavrov, "AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.

Dünyanın gözü Antalya’daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov’a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?

DOĞUM HASTANESİ NEDEN VURULDU?
Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" derken, Moskova'nın Birleşmiş Milletler'e Mariupol'daki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sunduğunu söyledi.

Dünyanın gözü Antalya’daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov’a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?

"ORADA KADIN DA YOK, HASTA DA"
Lavrov şöyle devam etti: Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi.

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