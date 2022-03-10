Dünyanın gözü Antalya’daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov’a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?

"ORADA KADIN DA YOK, HASTA DA"

Lavrov şöyle devam etti: Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi.