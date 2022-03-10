Dünyanın gözü Antalya'daki kritik Rusya - Ukrayna zirvesinde! Lavrov'a zor soru: Doğum hastanesini neden vurdunuz?
Dünya Antalya'daki Rusya - Ukrayna zirvesine kilitlenmiş durumdayken iki ülkenin de Dışişleri Bakanlarından önemli açıklamalar geldi. Türkiye'nin öncülük ettiği zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusu yöneltildi. İşte Lavrov'un yanıtı
10.03.2022 14:20 - Son Güncelleme: 10.03.2022 14:49
Türkiye'nin öncülük ettiği ve savaşın taraflarından en üst düzey görüşmesinin gerçekleştiği zirvenin ardından soruları cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Hamile kadınların olduğu iddia edilen doğum hastanesini neden vurdunuz?" sorusunu yanıtladı. İşte Lavrov'un son dakika açıklamaları;
DOĞUM HASTANESİ NEDEN VURULDU?
Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" derken, Moskova'nın Birleşmiş Milletler'e Mariupol'daki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sunduğunu söyledi.