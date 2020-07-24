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Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberi... 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde namaz kılınacak alanlar dolduğu için çok sayıda vatandaş alana giremedi. Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

24.07.2020 13:50 - Son Güncelleme: 24.07.2020 13:58
Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde alana gelmeye başladı. Alanda namaz kılınacak bölümlerin dolduğunu ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Alana girişler durdurulmasına rağmen çok sayıda vatandaş ise bölgeye gelmeye devam ediyor. Bir vatandaşın Çemberlitaş'taki giriş noktasında alana giremeyeceğini öğrenince yaşadığı üzüntü ve ağladığı anlar kameralara yansıdı.

Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Görüntülerde üzüntüden polis barikatının olduğu noktaya oturan vatandaşı polislerin kaldırdığı görüldü.

Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

"YASAKLANDIYSA BU TEDBİRLER DOĞRULTUSUNDADIR"
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuşan vatandaşlardan Turan Yazıcı, "Bu mutlu güne, zamana tanıklık etmeye geldik. Çok yoğun çok kalabalık.

Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Hayırlı olsun, bir şekilde Cuma namazımızı kılacağız yasaklandıysa bu tedbirler doğrultusundadır. Doğru olan neyse onu yapıyorlar. Yasaklara riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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