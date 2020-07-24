Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

Alana girişler durdurulmasına rağmen çok sayıda vatandaş ise bölgeye gelmeye devam ediyor. Bir vatandaşın Çemberlitaş'taki giriş noktasında alana giremeyeceğini öğrenince yaşadığı üzüntü ve ağladığı anlar kameralara yansıdı.