Ayasofya’ya giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Son dakika haberi... 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde namaz kılınacak alanlar dolduğu için çok sayıda vatandaş alana giremedi. Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.
24.07.2020 13:50
- Son Güncelleme: 24.07.2020 13:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde alana gelmeye başladı. Alanda namaz kılınacak bölümlerin dolduğunu ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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