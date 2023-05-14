ATV SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs seçim sonuçları TÜM KANALLAR ORTAK canlı yayın İZLE! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi için beklenen gün geldi. Türkiye, bugün 5 yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlementosunu seçmek için sandık başına geçecek. Seçim sonuçları ise ortak yayınla haberimizden canlı olarak takip edilebilecek. İşte 14 Mayıs seçim sonuçları TÜM KANALLAR ORTAK canlı yayın İZLE!