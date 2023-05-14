ATV SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs seçim sonuçları TÜM KANALLAR ORTAK canlı yayın İZLE! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
14 Mayıs 2023 Pazar seçim özel yayını ATV ve A Haber'de canlı, naklen yayınlanacak! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Buna göre vatandaşlar 08:00 ile 17:00 saatleri arasında oy verme işlemlerini yapabilecek. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından sonuçlar açıklanmaya başlanacak. Sonuçlar Takvim.com.tr aracılığı ile anbean takip edilebilecek. İşte, seçim özel yayını TÜM KANALLAR CANLI İZLEME EKRANI: ATV - A HABER canlı yayın ekranı!
14.05.2023 00:39 - Son Güncelleme: 14.05.2023 00:39
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimi için beklenen gün geldi. Türkiye, bugün 5 yıl süre ile görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlementosunu seçmek için sandık başına geçecek. Seçim sonuçları ise ortak yayınla haberimizden canlı olarak takip edilebilecek. İşte 14 Mayıs seçim sonuçları TÜM KANALLAR ORTAK canlı yayın İZLE!
SEÇİM ÖZEL CANLI YAYIN İZLE
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Buna göre; oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
Seçim ortak yayın başladığında ATV ve AHABER canlı yayın linki haberimizde eklenecektir.