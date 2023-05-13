Seçime saatler kala Başkan Erdoğan'a büyük ilgi! Ümraniye'de 35 bin ve Sancaktepe'de 50 bin kişi!

"BAY BAY KEMAL, TALİMATLARI TERÖRİSTLERDEN ALIYOR"

Yaparsa AK Parti yapar. Bizden önce Türkiye çok çekmişti. Milletimiz eser istiyordu, ona Ayasofya'yı elinden alarak cevap veriyorlardı. Meral Hanım 'yapamaz' diyordu. Ne oldu, Meral Hanım? Bizim imanımız, inancımız var. 81 vilayetin 81'inde de üniversite var. Şimdi oralara profesörlerimiz gidiyor, bazılarında hastaneler de inşa ettik. Milletimiz bu gayretimizi gördüğü için bizim yanımızda yer aldı. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimi, hizmetler sayesinde kazandık. Koalisyon yalan ve istismar peşinde koşarken, biz Türkiye Yüzyılı diyoruz. Yarım kalan işleri tamamlamak için diyoruz. Bu Bay Bay Kemal, talimatı teröristlerden alıyor. Biz Rabbimden ve milletimizden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Kendi insanını aşağılayarak tehdit ederek seçim kazanılır mı? Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, kendi ortaklarını bile görmüyorlar. Yalan üstüne yalan...