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Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

İzmir Urla'da yapılan Atatürk heykelinin fotoğrafı dün sosyal medyada paylaşıldı ve tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine de Urla Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir inceleme başlattı. Heykelin geçtiğimiz mart ayında yapıldığı ortaya çıktı. Heykeli yaptıran Zeytinli Köşk'ün sahibi iş insanı Turgut Kahraman ise kendisini bu sözlerle savundu: "Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum"

09.12.2019 14:04 - Son Güncelleme: 09.12.2019 14:12
Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

İzmir'in Urla ilçesindeki Zeytinli Köşk'ün sahibi iş insanı Turgut Kahraman (63), evinin bahçesine 6 metre uzunluğunda alüminyumdan oluşan renkli Atatürk heykeli inşa etti. Ancak birçok rengin yer aldığı heykel, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

Urla'da iş insanı ve sanatçı Turgut Kahraman, kendi evi olan Zeytinli Köşk'ün bahçesinde 5 metre eninde, 6 metre uzunluğunda, üzerinde mavi, kırmızı, sarı, mor gibi birçok rengin bulunduğu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelini inşa etti.

Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

Alüminyumdan yapılan heykel, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada eleştirilen ve tepki gösterilen heykeli yapan Turgut Kahraman, bütün eserlerinde Anadolu'nun tüm renklerini kullandığını söyledi.

Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

Evinin bahçesinde yine farklı Atatürk heykelleri yer alan Kahraman, "Nasrettin Hoca'yı yapıyorum, Anadolu'nun bütün renklerini kullanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını yapıyorum, yine Anadolu'nun tüm renklerini kullanıyorum. Atatürk'ün tek heykeli bu değil. Birçok heykelini yapıyorum. Bunlarda da Anadolu'nun bütün renkleri var. Anadolu'nun bütün renkleri, bundan sonra yapacağım bütün Atatürk heykellerinde de olacak" diye konuştu. Yaptığı heykelin henüz bitmediğini ifade eden Turgut Kahraman, çalışmayı tamamladığında heykelin daha da renkli olacağını vurguladı.

Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

ELEŞTİRİLER HAKKINDA KONUŞTU
Turgut Kahraman, "İlaveler henüz bitmedi. Hareketli bir heykel olacak. Hareketleri zeybek oyunu ile tamamlanacak. Ben, Anadolu'daki bütün renkleri bütün eserlerime koyacağım" diye konuştu. Heykelin renkleri için yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Kahraman, şunları söyledi:

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