Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

Evinin bahçesinde yine farklı Atatürk heykelleri yer alan Kahraman, "Nasrettin Hoca'yı yapıyorum, Anadolu'nun bütün renklerini kullanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını yapıyorum, yine Anadolu'nun tüm renklerini kullanıyorum. Atatürk'ün tek heykeli bu değil. Birçok heykelini yapıyorum. Bunlarda da Anadolu'nun bütün renkleri var. Anadolu'nun bütün renkleri, bundan sonra yapacağım bütün Atatürk heykellerinde de olacak" diye konuştu. Yaptığı heykelin henüz bitmediğini ifade eden Turgut Kahraman, çalışmayı tamamladığında heykelin daha da renkli olacağını vurguladı.