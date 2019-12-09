"Timsahlar" düşmana korku salıyor! Nefes kesen tatbikat
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Timsah" olarak isimlendirilen gücü amfibi deniz piyadelerinin derin sulardaki zorlu eğitimleri adeta nefes kesiyor. Türkiye'nin seçkin birlikleri arasında yer alan amfibi deniz piyadeleri "Timsahlar"ın derin sulardaki eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor. Karada ve suda görev yapabilen "Timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme, halatla helikopterden gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme gibi zorlu eğitimlerden geçiyor.
Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan "Timsahlar", karada ve mavi sularda düşmana korku salıyor.
Aksiyon filmlerini aratmayan eğitimler
"Timsahlar"ın başarıyla gerçekleştirdikleri bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme, halatla helikopterden gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş gibi eğitimleri, adeta aksiyon filmlerini aratmıyor.