Haberler Video Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

09.12.2019 14:03

İzmir Urla'da yapılan Atatürk heykelinin fotoğrafı dün sosyal medyada paylaşıldı ve tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine de Urla Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir inceleme başlattı. Heykelin geçtiğimiz mart ayında yapıldığı ortaya çıktı. Heykeli yaptıran Zeytinli Köşk'ün sahibi iş insanı Turgut Kahraman ise kendisini bu sözlerle savundu: "Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum"


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları