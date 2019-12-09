Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor

İzmir Urla'da yapılan Atatürk heykelinin fotoğrafı dün sosyal medyada paylaşıldı ve tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine de Urla Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir inceleme başlattı. Heykelin geçtiğimiz mart ayında yapıldığı ortaya çıktı. Heykeli yaptıran Zeytinli Köşk'ün sahibi iş insanı Turgut Kahraman ise kendisini bu sözlerle savundu: "Atatürk'ü bütün Anadolu'nun renkleri ile yapmanın doğru bir çalışma olduğuna inanıyorum"
Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki heykele tepki yağıyor09.12.2019 14:03
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