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Asrın felaketinden geriye kalan acı izler! Her biri yürek yakıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. On binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği asrın felaketinde, enkazlardan ve afet alanından geride acı hatıralar kaldı. Bölgede bulunan takvim.com.tr ekibi, her biri yürekleri sızlatan görüntüleri kayıt altına aldı.

takvim.com.tr
Fatma Gül
Yasin Aktaş
16.02.2023 22:49 - Son Güncelleme: 16.02.2023 22:49
Asrın felaketinden geriye kalan acı izler! Her biri yürek yakıyor

Asrın felaketinde 10 ilde büyük acılar yaşandı. On binlerce vatandaşımızın öldüğü, yüz binlerce vatandaşımızın yaralandığı afetin ardından, geride büyük bir yıkım kaldı. Her noktada rastlanan acı izler, yürekleri yakan faciayı tazeliyor.

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Asrın felaketinden geriye kalan acı izler! Her biri yürek yakıyor

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Asrın felaketinden geriye kalan acı izler! Her biri yürek yakıyor

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Asrın felaketinden geriye kalan acı izler! Her biri yürek yakıyor

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Asrın felaketinden geriye kalan acı izler! Her biri yürek yakıyor

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