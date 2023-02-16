Asrın felaketinden geriye kalan acı izler! Her biri yürek yakıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. On binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği asrın felaketinde, enkazlardan ve afet alanından geride acı hatıralar kaldı. Bölgede bulunan takvim.com.tr ekibi, her biri yürekleri sızlatan görüntüleri kayıt altına aldı.
16.02.2023 22:49 - Son Güncelleme: 16.02.2023 22:49
Asrın felaketinde 10 ilde büyük acılar yaşandı. On binlerce vatandaşımızın öldüğü, yüz binlerce vatandaşımızın yaralandığı afetin ardından, geride büyük bir yıkım kaldı. Her noktada rastlanan acı izler, yürekleri yakan faciayı tazeliyor.