YSK, İstanbul seçim kararı sonrası ne olacak? YSK İstanbul seçimi oy sayıları
31 Mart seçimlerinden sonra tartışmalara neden olan İstanbul seçim sonuçları için karar YSK tarafından açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak. Bu arada YSK, AK Parti ve MHP'nin Maltepe ve Büyükçekmece için yaptığı itirazları reddetti. Peki YSK İstanbul seçim kararı sonrası neler olacak? Yenilenen seçimde neler tekrar edilecek? İşte YSK İstanbul seçimi oy sayıları...
07.05.2019 12:32
- Son Güncelleme: 07.05.2019 12:34
DİĞER GALERİLER