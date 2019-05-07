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YSK, İstanbul seçim kararı sonrası ne olacak? YSK İstanbul seçimi oy sayıları

31 Mart seçimlerinden sonra tartışmalara neden olan İstanbul seçim sonuçları için karar YSK tarafından açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak. Bu arada YSK, AK Parti ve MHP'nin Maltepe ve Büyükçekmece için yaptığı itirazları reddetti. Peki YSK İstanbul seçim kararı sonrası neler olacak? Yenilenen seçimde neler tekrar edilecek? İşte YSK İstanbul seçimi oy sayıları...

07.05.2019 12:32 - Son Güncelleme: 07.05.2019 12:34
YSK, İstanbul seçim kararı sonrası ne olacak? YSK İstanbul seçimi oy sayıları

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK, İstanbul seçim kararı sonrası ne olacak? YSK İstanbul seçimi oy sayıları

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etti.

YSK, İstanbul seçim kararı sonrası ne olacak? YSK İstanbul seçimi oy sayıları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

YSK, İstanbul seçim kararı sonrası ne olacak? YSK İstanbul seçimi oy sayıları

YSK'nin gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçimsonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

YSK, İstanbul seçim kararı sonrası ne olacak? YSK İstanbul seçimi oy sayıları

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

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